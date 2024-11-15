Військовослужбовця затримали за місцем його проживання

У п’ятницю, 15 листопада, правоохоронці затримали у Вінниці військовослужбовця-блогера, який ошукав своїх підписників під час збору коштів на озброєння для ЗСУ. Загалом чоловік привласнив понад 350 тис. грн зі збору грошей на міномети, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Хоч у пресслужбі Нацполіції не уточнили імені підозрюваного у шахрайстві військового, блогер та волонтер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про 29-річного Владислава «Змія» Гранецького-Стафійчука, відомого як Влад Сорд. У 2022 році він організував збір грошей на міномети для ЗСУ, проте так і не надав звітів щодо їхнього придбання, а згодом зізнався у соцмережах, що не придбав військову техніку.

«У липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідства, військовий блогер залишив частину зібраних грошей собі. Йдеться про 357 тис. грн, якими чоловік розпорядився на власний розсуд.

Військовослужбовця затримали у Вінниці за місцем його проживання. Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому). Йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Що передувало затриманню Влада Сорда

У серпні 2023 року на платформі Х користувачка з ніком «(без)Страшна жінка» опублікувала дописи про стосунки з Владом Сордом. За її словами, він ошукав її та зустрічався з іншими дівчатами під час їхніх стосунків, даруючи їм дороговартісні речі.

Допис дівчини прочитали понад пів мільйона людей, які закликали військовослужбовця надати звіти про витрачені «на міномети» 3,5 млн грн. Спочатку чоловік обіцяв оприлюднити звіти протягом кількох тижнів, а згодом зізнався, що так і не придбав міномети витративши гроші «на інші потреби» підрозділу «Сенека» 93 бригади ЗСУ, для якого й оголошував збір.

Тоді ж Влад Сорд провів п’ятигодинну розмову з журналістами «Бабелю», щоб розповісти «свою версію подій», а згодом пообіцяв колишньому керівникові воєнного департаменту «Повернись живим» Андрію Римаруку до жовтня 2023 року переказати гроші за міномети фонду. Втім, чи повернув військовий гроші, наразі невідомо.

Влад Сорд (Стафійчук) воював на сході України під позивним «Змій». Служив у «Правому секторі» та ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр. Після повернення з війни разом з дружиною письменницею Вікторією Гранецькою створив видавництво містичної літератури «Дім химер».

До слова, Влада Сорда затримали та заарештували у березні 2021 року за хуліганство під час мітингу на підтримку активіста та блогера Сергія Стерненка – за даними слідства, той нібито прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю – складним ножем, а згодом вдарив рукою по дверях Офісу президента і розбив у них скло. Сам Сорд не сказав, чи дійсно саме він розбивав шибки в ОП.