Джиммі Картер був довгожителем серед американських президентів

Помер колишній президент США Джиммі Картер, повідомило у неділю, 29 грудня, інформаційне агентство Reuters.

Американський політик помер у віці 100 років. В останні роки він боровся з важкими хворобами. Джиммі Картер був 39-м президентом США. Останнім часом йому довелося обмежити свою діяльність через загострення проблем зі здоров'ям і похилий вік. Незважаючи на це, він не боявся говорити про загрози демократії.

У 2015 році Картер переміг рак мозку, але через чотири роки йому довелося перенести операцію, щоб зменшити тиск на мозок. Він також боровся з раком шкіри та метастазами. Під час пандемії коронавірусу він ще більше відійшов від громадського життя.

Як повідомив його син, Картер помер у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія в оточенні родини.

«Мій батько був героєм не лише для мене, а й для всіх, хто вірить у мир, права людини та безкорисливу любов», – сказав син Картера Чіп Картер. У Джиммі Картера залишилося четверо дітей і 11 онуків.

Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року, ставши главою держави від Демократичної партії. Початок його президентства збігся з роками економічної кризи та високої інфляції. Через це політику довелося прийняти складне рішення про скорочення бюджету і введення податку на нафту. Пізніше він запровадив програму енергозбереження.

У 2002 році за багаторічну участь у врегулюванні міжнародних конфліктів, поширення принципів демократії, боротьбу за людські права Джиммі Картер отримав Нобелівську премію миру. У заяві Нобелівського комітету наголошено на внеску Картера у підготовку Кемп-Девідського мирного договору між Ізраїлем та Єгиптом.