Помер комік проєкту «Ветерани космічних військ» Олександр Венедчук

У вівторок, 13 жовтня, помер український комік Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім’ям «Веня». Про це повідомив гумористичний проєкт «Ветерани космічних військ», учасником якого був Олександр Венедчук.

«Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр “Веня” Венедчук», – йдеться у повідомленні проєкту «Ветерани космічних військ».

Причину смерті коміка не повідомили. У лютому 2025 року Олександр Венедчук повідомляв, що в нього стався крововилив у мозок. У вересні того ж року він розповів, що переніс чергову операцію, а в грудні оголосив, що за власним рішенням залишає колектив «Ветеранів космічних військ». «Веня» наголосив, що не мав конфліктів чи непорозумінь з іншими учасниками проєкту.

Як пише «Суспільне Культура», Олександр Венедчук народився 2 квітня 1994 року. Разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким він створив гумористичний проєкт «Ветерани космічних військ». Коміки здобули популярність після участі в шоу «Ліга сміху». Згодом гумористи створили однойменний розважальний YouTube-канал, на якому публікували власні гумористичні шоу – «Еліас», «Вікторина», «Музична передача». Наразі проєкт продовжує працювати.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати