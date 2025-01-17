Попри важку хворобу Мартін Поллак працював над книгою

Австрійський письменник, журналіст та перекладач Мартін Поллак помер у п'ятницю, 17 січня у віці 80 років. Видавництво Residenz Verlag, яке співпрацювало з письменником, повідомило, що Поллак хворів на рак.

«Видавництво сумує з приводу смерті свого автора Мартіна Поллака, який помер від раку 17 січня 2025 року. В його особі Австрія втратила одного з найважливіших і найпильніших авторів, польський народ – щирого друга, а його колеги-письменники та друзі в Україні та Білорусі – пристрасного борця за справедливість», – повідомили у Residenz Verlag.

У видавництві також розповіли, що попри важку хворобу Мартін Поллак працював над книгою «Часи ганьби. Репортажі та есеї». Книга вийде у травні 2025 року.

Зазначимо, що Мартін Поллак народився в австрійському місті Бад-Халль. Його родина мала радикальні нацистські погляди. Зокрема, батько був штурмбанфюрером Герард Баст та брав участь у вбивствах євреїв. Родинний досвід Поллак описав у романі «Мрець у бункері. Історія мого батька».

Поллак вивчав філологію в університетах Відня, Варшави та Югославії. Після навчання був кореспондентом Der Spiegel в Польщі та Австрії. З 1998 року він акцентував свою діяльність на літературі та дослідженні проблематики Центральної та Східної Європи. Письменник популяризував українську культуру та спеціалізувався на історії Галичини. З 2014 року Поллак закликав Європу розривати зв'язки з Росією через її вторгнення в Україну. З лютого 2024 року письменник закликав надати Україні західне озброєння.

Книги Поллака перекладені українською мовою. Йдеться про «До Галичини», «Мрець у бункері. Історія мого батька», «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини», «Отруєні пейзажі», «Жінка без гробівця. Розповідь про мою тітку».