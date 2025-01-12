Багато років Сергій Федака викладав в Ужгородському національному університеті

Помер відомий закарпатський письменник, історик і публіцист Сергій Федака. Про це у неділю, 12 січня, повідомила пресслужба Закарпатської ОВА.

«Не стало одного з провідних істориків сучасності, професора УжНУ, письменника, журналіста, автора 16-томної “Історії України”. Сергій Федака був справжнім патріотом, працьовитою та шанованою людиною серед колег, студентів, усіх, хто мав нагоду його знати. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», – йдеться в повідомленні.

Сергій Федака помер на 61-му році життя. Причини смерті не повідомляють.

Він народився в Маріуполі в родині вчителів. Згодом родина переїхала до Ужгорода, де Сергій Федака навчався у школі, а після випуску – на історичному факультеті Ужгородського державного університету. Після навчання працював молодшим науковим співробітником Закарпатського музею історії релігії і атеїзму. З осені 1989 року став аспірантом кафедри історії СРСР і УРСР Ужгородського державного університету, з 1990 року – асистент, з 1992 року – доцент, а 2003 року отримав звання професора кафедри історії України Ужгородського національного університету.

Як науковець досліджував раннє середньовіччя та історію Київської Русі, її літератури, суспільної думки. Крім цього, Сергій Федака був письменником і поетом, лауреатом низки літературних премій.