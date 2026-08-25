Доллі Партон скаржилася на здоровʼя після смерті свого чоловіка

У вівторок, 25 серпня, у США померла американська співачка та авторка пісень Доллі Партон. Про це повідомило CNN із посиланням на заяву родини співачки.

За словами племінника виконавиці Браяна Сівера, Доллі Партон померла «у спокої» у своєму будинку в Нешвіллі. Їй було 80 років.

Церемонія прощання зі співачкою буде закритою та відбудеться у вузькому колі найближчих родичів.

За даними CNN, останнім часом Доллі Партон відкрито говорила про проблеми зі здоровʼям, які загострилися після її чоловіка Карла Діна. Він помер у березні 2025 року.

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«Коли мій чоловік Карл дуже хворів – а це тривало довго, – і коли він пішов із життя, я перестала дбати про себе. Тож я пустила на самоплив багато речей, про які мала б подбати», – розповіла Партон на початку 2026 року.

Чим відома Доллі Партон

Доллі Партон народилася 19 січня 1946 року в штаті Теннессі у багатодітній родині. Почала складати пісні та грати на гітарі у сім років.

За свою карʼєру, яка тривала понад 50 років, Партон написала понад 3000 пісень. Зокрема, Доллі Партон стала авторкою хітів Jolene, I Will Always Love You та 9 to 5.

Партон випустила 49 музичних альбомів та є лауреаткою 11 премій «Греммі». Співачка визнана однією з найуспішніших кантрі-виконавців усіх часів.