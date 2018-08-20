У вівторок перекриють рух транспорту на залізничному переїзді Клепарів-Брюховичі
Суспільство — Орися Шиян, 20 серпня7530
Завтра, 21 серпня, з 10:00 і до 20:30 буде перекрито рух транспортних засобів на залізничному переїзді Клепарів-Брюховичі.
Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, на цьому місці «Підзамчівська дистанція колії» проводитиме колійні роботи.
Об’їзд буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху:
на схемі позначено місце, яке протягом дня буде непроїзне (для збільшення - клікніть на зображення)
Нагадаємо також, що від 21 серпня у Львові перекривають рух транспортних засобів на перехресті вул. Збоїща — Гетьмана Мазепи у Шевченківському районі.
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