У вівторок перекриють рух транспорту на залізничному переїзді Клепарів-Брюховичі

Завтра, 21 серпня, з 10:00 і до 20:30 буде перекрито рух транспортних засобів на залізничному переїзді Клепарів-Брюховичі.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, на цьому місці «Підзамчівська дистанція колії» проводитиме колійні роботи.

Об’їзд буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху:

на схемі позначено місце, яке протягом дня буде непроїзне (для збільшення - клікніть на зображення)