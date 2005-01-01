У вівторок у Львові призупиняють опалювальний сезон

Від завтра, 3 квітня, у Львові планують призупинити опалювальний сезон. Температура повітря різко зросте, тож немає потреби у використанні теплоносіїв.

За інформацією «Львівтеплоенерго», теплопостачання почнуть призупиняти після 10:00.

«Якщо температура далі підніматиметься, то опалювальний сезон цього тижня може бути завершений», ‒ уточнив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» і в.о. директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Степан Пакіж.

До бюджетних установ опалення на основі звернень від керівників закладів можуть продовжити подавати.

«Автоматично ми регулюємо температуру, щоб люди не платити зайві кошти і місто не витрачало гроші. Але ми повинні гарантувати тепло у всіх наших поліклініках, лікарнях», - зазначив на брифінгу 2 квітня міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, опалювальний сезон тривав у Львові з 10 жовтня. Протягом опалювального сезону 2017-2018 року «Львівтеплоенерго» подавало опалення до 1618 житлових будинків, гарячу воду до 1108 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» обслуговує 42 заклади освіти (школи і садочки), 6 медичних установ та 525 житлових будинків.