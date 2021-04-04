У Йорданії Принца Хамзеха бін Хусейна, сина покійного короля Хусейна і зведеного брата короля Йорданії Абдали II, помістили під домашній арешт у палаці в Аммані на тлі розслідування про можливу змову для повалення з посади чинного короля, повідомила газета Washington Post із посиланням на джерело у розвідці.

Окрім колишнього наслідного принца королівства, затримали майже 20 осіб, влада назвала їх «загрозою для стабільності країни».

Серед затриманих – член королівської родини Шаріф Хасан і колишній міністр фінансів Басс Авадулла.

Хамзеха про затримання повідомили йорданські військові офіцери, які прибули в його будинок тоді, коли почалися інші арешти.

Деталі змови невідомі, офіцер розвідки описав план як «добре організований», зазначивши, що змовники, можливо, мали «іноземні контакти». Але відомо, що плануються ще й інші арешти.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів країни Юсеф Ахмад аль-Хунейті не підтвердив, що принц Хамза поміщений під арешт. Та генерал зазначив, що від зведеного брата короля зажадали припинити дії, що загрожують безпеці та стабільності Йорданії.

Офіційне йорданське інформагентство Petra повідомило про взяття під варту «з міркувань безпеки» кількох підозрюваних, включно з двома чиновниками високого рангу.

Сам зведений брат короля заперечує, що готувалася змова і що він був учасником будь-яких протиправних дій. Член королівської родини стверджує, що його попередили про наслідки за участь в обговореннях, на яких критикували короля.

На відеозаписі, який адвокат бін Хусейна передав BBC, колишній наслідний принц звинувачує керівництво країни в корупції, некомпетентності й утисках.

Зараз, за словами принца Хамзи, йому заборонено будь-куди виходити і з будь-ким зустрічатися.

Йорданія вважається однією з найбільш стабільних і спокійних країн Близького Сходу. Регіональні держави, включно з Єгиптом і Саудівською Аравією, висловили підтримку королю Абдалі. Про повну підтримку заявили і Сполучені Штати, адже, як зазначає «Радіо Свобода», Вашингтон і Амман об’єднують зусилля, спрямовані на протидію угрупованню «Ісламська держава». США називають Йорданію ключовим партнером.

Крім того, підтримку королю Йорданії висловив Офіс президента України.

Хамзі бін Хусейну 41 рік. Він вважався наслідним принцом до 2004 року, коли король Абдала передав титул своєму старшому синові.