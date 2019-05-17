У Західній Україні оголосили штормове попередження

У регіоні прогнозують потужний вітер, грози та селеві потоки в горах

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:5712500

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У Західній Україні оголосили штормове попередження
фото ілюстративне
Синоптики повідомили про погіршення погоди

У п'ятницю, 17 травня, у західних областях України прогнозують погіршення погодних умов, оголошене штормове попередження. Про це повідомив Український гідрометцентр.

«17 травня вдень у західній частині країни подекуди грози та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, уночі в Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях пройдуть значні дощі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила також про підвищення рівня води в річках Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Житомирської, Київської та Хмельницької областей через негоду. Подекуди вода підніметься до 1,3 метрів.

У Карпатському регіоні можливе формування значних схилових стоків і утворення невеликих локальних селевих потоків.

До слова, як кліматичні зміни впливають на Україну можна дізнатись зі статті «То в жар, то в дощ».

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