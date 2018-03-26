У закарпатському Берегові депутати проголосували за відновлення військової частини

Руїни військової частини у Берегові, розформованої 2003 року

Депутати міста Берегова Закарпатської області одноголосно погодили відновлення військової частини в місті. Відповідне рішення було ухвалене 28 березня під час засідання сесії міської ради.

Відповідно до результатів голосування, депутатський корпус одноголосно висловився за відновлення розквартирування військовослужбовців у місті.

«Війна» закінчена – всім спасибі... тобто військовій частині в Берегові бути», – повідомив на власній сторінці в Facebook ветеран російсько-української війни на Донбасі, голова міського осередку «ВО «Свобода» Василь Вовкунович.

Раніше в Берегові розташовувався 315-й гвардійський механізований ордена Богдана Хмельницького полк. У 2003 році військову частину розформували, а майно передали на баланс міської ради. Відтоді колишня військова частина розвалювалася. Нині в Інтернеті є чимало відео та фото, в якому стані вона нині перебуває.

Наразі українське військове командування планує відродити частину і розмістити там окремий батальйон 128-ї бригади, що базується в Мукачеві.

Водночас голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що військова частина у Берегові – це популізм.

А голова МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення щодо планів Міноборони відновити частину в Берегові. «Це означає, що вони вважають угорську національну спільноту загрозою Києву, що є обурливим, і саме тому Угорщина категорично відкидає це», – сказав Сійярто.

Берегівський район традиційно має найбільший відсоток населення на Закарпатті, яке розмовляє угорською (80,2%). Угорці в цьому районі становлять близько 67% населення.

Збройні сили України на Закарпатті представлені здебільшого 128-ю окремою гірсько-піхотною Закарпатською бригадою Сухопутних військ, яка під час війни на Донбасі відзначилась героїчними боями за Станицю Луганську, Металіст та Дебальцеве. Частини 128-ї бригади розташовані у різних районах області.