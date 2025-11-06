ТУКЗ-КМКС винуватило працівників Берегівського РТЦК у затриманні 4 студентів Закарпатського угорського університету ім. Ференца Ракоці II

Товариство угорської культури Закарпаття-КМКС звинуватило працівників Берегівського РТЦК у затриманні чотирьох студентів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. В обласному центрі комплектування спростували заяву про затримання і відповіли, що відправили студентів на проходження ВЛК.

Про затримання студентів Закарпатського угорського університету у ТУКЗ-КМКС повідомили 5 листопада, зазначивши, що за день до цього вони пішли до центру комплектування для оновлення даних й відтоді не повернулися.

«За законодавством України ТЦК та СП не мають права затримувати призовників самовільно, без законних на те підстав. Оновлення даних не є кримінальним правопорушенням чи адміністративним проступок, який би обґрунтовував негайне та багатогодинне затримання. Якщо утримання здійснюється з метою примусового негайного підписання документів про призов або примусового проходження медичного огляду, такі дії є протиправними», – йдеться у заяві Товариства угорської культури Закарпаття.

У четвер, 6 листопада, на інцидент відреагували у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки, зазначивши, що інформація про затримання студентів є неправдивою. У ТЦК підтвердили, що троє студентів та один викладач Закарпатського угорського університету самостійно прибули до центру комплектування у Берегові за отриманими раніше повістками. Під час оновлення даних виявилось, що в трьох з них не пройдено ВЛК.

«Після проходження військово-лікарської комісії та оновлення своїх персональних даних усі зазначені громадяни України залишили територію ТЦК. Жодних протиправних дій проти осіб, які мають законні підстави на відстрочку, з боку ТЦК та СП не вчиняється», – написав у фейсбуці Закарпатський ОТЦК.

Для розслідування інциденту Товариство угорської культури Закарпаття звернулося до міністра оборони України, омбудсмена та Закарпатської ОВА.