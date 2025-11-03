Михайло Василинка має 35-років стажу вчителя математики ЗОШ №1 у Мукачеві

У Мукачеві мобілізували вчителя математики місцевої школи №1 Михайла Василинку. Зробили це попри те, що вчитель працює на 1,8 ставки та має право на відстрочку, повідомив 2 листопада начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської міськради Михайло Лабош.

За словами посадовця, 58-річного вчителя математики не можуть повернути з центру комплектування до школи вже кілька днів.

«У понеділок математики не буде! Нема вчителя, його забрали у ТЦК. Здавалось би, закон захищає вчителя, бо трактує, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Василинка Михайло Іванович, фаховий вчитель математики із 35 річним стажем має тижневе навантаження 32 години, тобто 1,8 ставки», – написав Михайло Лабош у фейсбуці.

В управлінні освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської міськради зазначили, що документальні підтвердження, надані дирекцією школи про законність відстрочки для вчителя не знайшли відгуку у працівників Мукачівського ТЦК.

«На запит міського управління освіти щодо надання відомостей про нашого вчителя – отримали цинічну відповідь, що такий не призивався. І вже сьогодні стало відомо, що є наказ начальника Тячівського РТЦК про зарахування Василинки М.І. до списків особового складу», – додав Михайло Лабош.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки та оприлюднить позицію ОТЦК з приводу інциденту.