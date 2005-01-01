У Запоріжжі обшукали фірму затриманого заступника голови облради

У Запоріжжі представники Харківської прокуратури провели обшук у компанії AMgrade, яка належить затриманому напередодні заступнику голови Запорізької обласної ради, депутату облради від «Самопомочі» Владиславу Марченку.

«Сьогодні, 22 грудня, близько 10:30 в офісах компанії Владислава Марченка розпочалися обшуки. Правоохоронці прокуратури Харківської області виламали двері в офіси по вул. Волгоградській, 27, де знаходиться компанія AMgrade. В середину впустили тільки адвоката», – повідомило «Громадське телебачення Запоріжжя».

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні, в четвер, у Запоріжжі силовики провели обшуки у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка та заступника мера Запоріжжя Анатолія Пустоварова. Марченка було затримано і доправлено до Харкова. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, обшуки були пов’язані з проведенням «фіктивних тендерів з наперед визначеними переможцями». В свою чергу лідер парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк заявив, що «в державі відбуваються поліцейські репресії».