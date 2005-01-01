У Жовківському замку віднайшли сонячний годинник часів короля Яна ІІІ Собеського

Годинник добре збережений з XVII століття

У Жовківському замку під час реставрації одного з корпусів віднайшли сонячний годинник. Він датується 80-ми роками XVII ст. і його ймовірно спроектував особистий математик короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського, який мав у Жовкві резиденцію. Про це ZAXID.NET розповів науковий співробітник Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква Руслан Звір.

Це є сонячний денний годинник, розрахований на шість годин. Позначки на ньому є від шостої до 12 години. Він розташований на рівні другого поверху колишнього кухонного корпусу замку, виходив на внутрішній двір і проглядався з усіх сторін замку.

«Цей годинник швидше за все був запроектований особистим математиком Яна ІІІ Собеського Адамом Коханським. Він був математиком, фізиком, інструктором механічних годинників і вчителем молодшого сина Собеського Якуба. Є припущення, що проживаючи тут він спроектував цей годинник, зробив необхідні розрахунки, обміри, креслення. Пізніше під час перебудови кухонного корпусу – у 80-х роках XVII століття, коли його розширяли, його намалювали по свіжому шарі штукатурки», ‒ розповів ZAXID.NET Руслан Звір.

Годинник збережений не повністю. Лівий нижній кут його втрачений ще десь за радянських часів, кажуть історики.

Годинник працював півдня, а по обіді мешканці замку орієнтувалися по іншому годиннику, який до наших часів не зберігся (фото Олександра Волкова)

Колись у Жовківському замку було два годинники. Один з них був на головній в’їзній вежі, але він втрачений під час Першої світової війни.

Другий, віднайдений, заповідник планує відновити: законсервувати збережену частину, а втрачену відновити.

«Це унікальна річ. Годинник датується 80-ми роками XVII століття. Збережений у такому стані і з тих часів – це рідкісні випадки. Ми хочемо його зберегти», ‒ запевнив Руслан Звір.

Нагадаємо, зараз у Жовківському замку триває реконструкція найзруйнованішого його корпусу ‒ кухонного. На протиаварійні роботи виділили 9 млн грн. Також археологи зараз досліджують замкові мури.

Жовківський замок – пам’ятка архітектури епохи Ренесансу, збудований у 1594 році, свого часу був резиденцією короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського.