Напад трапився на вул. Львівській дорогою до лікарні

У Жовкві на Львівщині напали на військового Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент трапився у понеділок, 17 лютого, під час супроводу мобілізованих для проходження лікарської комісії. Двоє невідомих завдали військовому різаних ран невстановленим предметом. Про це повідомили в обласному Львівському ОТЦК та СП.

Як зазначено у повідомленні, близько 11:30 військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих чоловіків до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. На вулиці Львівській об 11:45 на нього напали двоє невстановлених осіб. Вони атакували військового, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом.

«Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку», – повідомили в обласному ТЦК.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.