Будівля розташована на вул. Воїнів Упа, 62 В у Жовкві

Жовківська міська рада продала занедбану будівлю колишньої військової частини поблизу центру міста за 1,3 млн грн. Наприкінці липня будівлю виставили на продаж зі стартовою ціною понад 1,6 млн грн, однак через відсутність учасників аукціон не відбувся. Згодом міська рада повторно виставила об’єкт на торги, знизивши його початкову вартість удвічі.

Йдеться про будівлю площею 335 м², колишньої військової частини на вул. Воїнів Упа, 62 В у місті Жовква, яку збудували у 1980 році. Повторно на продаж її виставили 23 липня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною лота – 807 тис. грн. Аукціон відбувся 3 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. У звіті про оцінку майна зазначається, що будівля перебуває у незадовільному технічному стані та відсутні комунікації (водопостачання, водовідведення, електропостачання та теплопостачання).

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Участь у торгах взяло троє учасників – підприємці Іван Костюк, Сергій Манько та колишній підприємець Дмитро Данилевич. Останній запропонував ставку 1,35 млн грн і переміг. Невдовзі Жовківська міська рада підпише з переможцем договір купівлі-продажу.

Зазначимо, будівлю раніше виставляли на продаж на початку липня цього року, вказавши стартову ціну понад 1,6 млн грн. Через відсутність пропозицій аукціон не відбувся. Відтак міськрада повторно виставила об’єкт на продаж, цього разу зменшивши початкову ціну одразу на 50%. До слова, раніше територія з будівлями використовувалася як частина оборонної інфраструктури. Після розформування військового об’єкта майно передали у комунальну власність міста. Будівля розташована неподалік центральної частини міста, а поруч переважає міська житлова та комерційна забудова.

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За інформацією YouControl, 35-річний Дмитро Данилевич займався підприємницькою діяльністю до 2015 року. У минулому він працював у сфері роздрібної торгівлі.