На Хмельниччині протягом жовтня підтвердили два випадки бруцельозу. Як повідомила прес-служба Хмельницької інфекційної лікарні, хворим по 33 та 35 років. Випадки між собою не пов’язані, уточнюють лікарі.

У обох пацієнтів були подібні симптоми: лихоманка, ломота в тілі, біль в суглобах, в’ялість, зниження апетиту. Пацієнтів госпіталізували у стані середньої важкості. Джерело інфікування наразі не встановлене. Однак, як зазначають у обласній лікарні, ним могло бути в’ялене м’ясо та сир, які вживали обидвоє пацієнтів.

В Україні майже щорічно реєструються поодинокі випадки захворювання цією інфекцією серед людей. У 2021 році було зареєстровано два випадки, в 2022 році – лише один випадок. У Хмельницькій області за останні роки жодного випадку захворювання на бруцельоз не було.

Зауважимо, що бруцельоз – це інфекційне захворювання, що передається від хворих тварин людині, з переважним ураженням опорно-рухового апарату, нервової та статевої систем організму, з частим розвитком хронічних форм та інвалідизації. Джерелом інфекції є хворі на бруцельоз тварини: велика і дрібна рогата худоба, свині, інколи можуть бути коти та собаки.

Основний шлях передачі інфекції людині – це вживання заражених продуктів (непастеризоване молоко, сир, термічно необроблені м’ясні продукти та субпродукти).

«Для профілактики бруцельозу необхідно дотримуватися наступних правил: не вживати сире молоко, не вживати молочні продукти та м’ясо з невідомих джерел, вживати м’ясо тільки після термічної обробки, не купувати молочні та м’ясні продукти на стихійних ринках», – йдеться у повідомленні інфекційної лікарні.