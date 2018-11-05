Убивця працівниці газетного кіоску у центрі Львова отримав довічне ув’язнення

Олексія Калмикова затримали у Тернополі, де він переховувався

Личаківський районний суд 5 листопада засудив до довічного ув’язнення 39-річного молдованина, який у грудні 2014 року жорстоко вбив працівницю газетного кіоску біля Палацу мистецтв на вул. Коперника у Львові.

Нагадаємо, Олексій Калмиков вбив 60-річну продавчиню газетного кіоску на вул. Коперника наприкінці грудня 2014 року. Як встановили слідчі, того дня Калмиков підійшов до кіоску і попросив у продавчині поїсти. Отримавши їжу і зігрівшись, чоловік вийшов з кіоску, дочекався, коли окрім продавчині у кіоску нікого не залишилось, зайшов всередину, вбив продавчиню і втік з місця події. Тіло працівниці кіоску знайшли наступного ранку з перерізаним горлом.

Через кілька днів правоохоронці знайшли Калмикова у Тернопільській області, де він переховувався. Під час допиту Калмиков зізнався у скоєнні вбивства і заявив, що вчинення кримінальних злочинів було єдиним джерелом його доходів. За даними поліції, до скоєння вбивства Калмиков близько року жебракував та скоював дрібні злочини у Львові, а перед тим «гастролював» іншими містами України.

Тіло жінки знайшли біля газетного кіоску на вул. Коперника (фото поліції)

Під час судового засідання 5 листопада 2018 року колегія суддів та присяжних Личаківського районного суду за головуванням Сергія Гирича одноголосно визнала Калмикова винним в умисному вбивстві та призначила йому довічне ув’язнення за цей злочин. Під час винесення вироку суд взяв до уваги, що Олексій Калмиков раніше був двічі судимий за розбої та крадіжки.

Цей вирок суду ще не набрав законної сили, бо не пройшло 30 днів з дня його проголошення.