У Чернівцях пілот запроваджують у Буковинському ліцеї успішної молоді

Навчальний заклад у Чернівцях та ще один в Чернівецькому районі долучилися до пілотного проєкту реформи старшої школи. В них учні старших класів навчатимуться не 11, а 12 років. Ці два заклади Міністерство освіти обрало серед інших шкіл. Навчання по 12-річній системі там розпочнеться з 1 вересня 2026 року.

У Міносвіти зазначили, що вже визначили перші 79 ліцеїв з 23 областей України та Києва, в яких учні навчатимуться 12 років. Кожен заклад отримає фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій.

На Буковині у пілотному проєкті беруть участь:

Буковинський ліцей успішної молоді (вул. Винниченка, 119, Чернівці);

Великокучурівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Бузенка Великокучурівської сільської ради.

Додамо, що 6 січня міністерство оголосило другу хвилю добору ліцеїв. Заплановано, що загалом у пілотуванні у 2026 році візьмуть участь 150 ліцеїв. Загалом же перший етап пілотування реформи старшої школи у профільну розпочався з 1 вересня 2025 року. Модель вибору учнями профілів і предметів упроваджують 30 ліцеїв із 19 областей.