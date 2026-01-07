Пілотування профільної школи розпочалося у вересні 2025 року

Міністерство освіти і науки обрало перші 79 ліцеїв, які з нового навчального року пілотуватимуть реформу старшої школи. Серед них – два заклади Рівненської області. Про це йдеться у документі МОН від 5 січня.

Кожен із відібраних ліцеїв отримає фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій. У профільних ліцеях учні навчатимуться у 10-12 класах, тож загальна тривалість навчання становитиме 12 років.

«Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме школярам обирати профіль, формувати навчальний план і визначатися з майбутньою професією», – зазначили в МОН.

На Рівненщині до пілотного проєкту увійшли:

Зорянський ліцей;

Рівненський ліцей №13.

Нагадаємо, перший етап пілотування реформи профільної старшої школи стартував 1 вересня 2025 року. Його впроваджують 30 ліцеїв із 19 областей України. Другий етап пілоту розпочнеться з 1 вересня 2026 року та охопить більшу кількість закладів освіти.