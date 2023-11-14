Глава корпорації «Росатом» Олексій Лихачов та глава угорського МЗС Петер Сійярто

Угорщина, яка блокує фінансову допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу і виступає проти надання нашій країні військової допомоги для захисту від Росії, домовилася з РФ про будівництво атомної електростанції (АЕС) «Пакш II». Про це у вівторок, 14 листопада, повідомив у соціальній мережі Facebook глава угорського МЗС Петер Сійярто.

За його словами, нові блоки АЕС мають запрацювати після 2030 року.

«Це був довгий шлях, але мова нарешті про будівництво, а не про документи», – йдеться в його повідомленні.

За інформацією угорського чиновника, будівництво об'єкта за проектом російського «Росатома» стартувало ще в серпні 2023 року. Зокрема, робітники облаштували котловани для п'ятого і шостого енергоблоків АЕС.

З боку Росії підпис під документами поставив глава корпорації «Росатом» Олексій Лихачов. За його словами, РФ приділить проекту «особливу увагу», а займатися ним будуть «найкращі сили».

Лихачов упевнений, що заливка першого бетону на угорській АЕС «Пакш-2» відбудеться до кінця 2024 року або початку 2025 року. Роботи з будівництва станції наразі перебувають в активній стадії.

Зауважимо, що проект «Пакш II» передбачає розширення єдиної угорської атомної електростанції «Пакш», яка нині має 4 реактори. АЕС «Пакш» розташована за 100 км від Будапешта й за 5 км від міста Пакш. Станція побудована за радянським проектом і виробляє понад 42 % всієї електроенергії, яка генерується в країні.

Вартість проекту «Пакш ІІ» – понад 12 млрд євро. Росатом має побудувати два нові реактори на АЕС до 2030-2031 року. Росія й Угорщина підписали документи про будівництво п'ятого й шостого блоків АЕС «Пакш» після окупації Криму, в кінці 2014 року. Проект здійснюють під керівництвом Росатому, його фінансують здебільшого коштом російського державного кредиту. У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл РФ на будівництво проекту «Пакш II». Саме цей проект є однією з причин, чому Угорщина виступає проти будь-яких санкцій проти російської атомної енергетики.