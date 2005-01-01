Угорщина виділила стипендії українським студентам на 2018-2019 навчальний рік, – Міносвіти

Прес-служба Міністерства освіти і науки України повідомила про те, що згідно з програмою освітнього обміну між країнами, уряд Угорщини надасть стипендії українським студентам для продовження навчання в Угорщині в 2018-2019 навчальному році. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«40 стипендій за бакалаврськими і магістерськими програмами з гуманітарних, суспільствознавчих, технічних та медичних напрямів підготовки; 20 стипендій за магістерськими програмами повного циклу з технічним та медичним напрямами; 40 стипендій для навчання в аспірантурі в будь-якій іншій галузі», - сказано в повідомленні.

В інформації уточнюється, що програми навчання доступні англійською та угорською мовами. Крім того, пропонуються деякі програми німецькою та французькою мовою. Для участі в програмах потрібно подати заявку в Міносвіти до 16 лютого 2018 року.

Зазначимо, що стипендії виділено незважаючи на те, що на даному етапі відносини між Україною та Угорщиною знаходяться на не найкращому етапі. Одна з причин – новий Закон про освіту.

Як інформував ZAXID.NET, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами. Згідно з ним комісія не підтримала закиди Угорщини щодо українського освітнього закону. Однак Угорщина заявила про підтримку Венеціанською комісією позиції саме Будапешта.

Угорщина різко розкритикувала українську реформу освіти. Вона містила в тому числі норму про перехід на українську мову всіх учнів з переходом у середню школу (мова йде про нацменшини). Будапешт заявив, що блокуватиме євроінтеграційні прагнення України в зв'язку з цим.