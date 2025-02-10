Ukraine Global Scholars розвиває покоління лідерів завдяки наставництву, освіті та професійному менторству

Громадська організація Ukraine Global Scholars (UGS) відкриває набір для українських школярів, які хочуть здобути освіту в закладах освіти за кордоном. Їм допоможуть подати заявку, підготуватися до тестів і отримати стажування.

Вимоги до кандидатів:

українці віком 14-18 років з незаможних сімей (з річним доходом менш ніж $35 тис. до оподаткування);

якщо кандидат уже закінчив середню школу чи коледж, то в момент подання заявки він не повинен вчитися в українському чи іноземному університеті (організація не допомагає перевестись з одного університету до іншого);

якщо кандидату вже є 18 років, він є учнем середньої школи чи коледжу або взяв рік перерви після закінчення навчання;

кандидат навчається у середній школі за кордоном і хоче відвідувати школу чи університет через UGS (однак пріоритет надається студентам, які фізично перебувають в Україні).

Обрані фіналісти зобов’язуються взяти участь в онлайн-заняттях із SAT/Duolingo в червні/липні та 10-денному таборі UGS у серпні 2025 року. Також вони зобов’язуються повернутися в Україну після закінчення навчання та працювати на керівних посадах мінімум п’ять років.

Кінцевий термін подання заявок – 17 березня.