Олеся Яремин зачарована музикою Анатолія Кос-Анатольського

У мобільному додатку з українською класичною музикою Ukrainian Live Classic вийшов альбом «Фортепіанна музика для дітей» Анатолія Кос-Анатольського у виконанні піаністки та педагога Олесі Яремин. Виконавиця розповіла ZAXID.NET про сповнену збігів історію запису цього альбому, пов’язані з ним імена українських митців та про музику, яка припаде до душі і дітям, і дорослим.

Запис відбувся у лютому 2021 року у Львівському органному залі. Звукорежисером альбому є Володимир Пунько. Автором проєкту Ukrainian Live Classic виступає ГО Collegium Management, яка спільно з Львівським органним залом провадить стратегію промоції української класичної музики Ukrainian Live.

«Фортепіанна музика для дітей» Анатолія Кос-Анатольського – це альбом з 11 маленьких хорових п’єсок, перекладених для фортепіано Тетяною Воробкевич, відомим педагогом по класу фортепіано Львівської спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. Соломії Крушельницької. Дитячі п’єски вийшли друком у 2019 році у збірці разом із дорослими творами Кос-Анатольського – «Буковинською сюїтою» та «Буковинським рондо».

«Я зачарована музикою Анатолія Кос-Анатольського, неодноразово виконувала його твори з іншими музикантами», – розповіла Олеся Яремин.

Анатолій Кос-Анатольський народився у Коломиї і є земляком піаністки, так само, як і ще один видатний музикант та композитор, багаторічний директор музичного фестивалю ім. Кос-Анатольського у Коломиї – Олександр Козаренко.

«Він є одним із рецензентів цього збірника. Також рецензенткою виступила народна артистка України, професор, Марія Крушельницька, яка відіграла особливу роль у моїй музичній долі. Її виступ у Чернівцях став першим дуже яскравим музичним враженням у моєму житті. Вона стала моїм «охоронцем», після того, як моя викладачка з училища Белла Волкова назавжди виїжджала за кордон. Марія Тарасівна люб’язно погодилася консультувати мене перед вступом у консерваторію, незважаючи на те, що обіймала на той час посаду ректора, вона щиро ділилася безцінним досвідом і знаннями. І за студентських років до Марії Тарасівни завжди можна було звернутися з будь-якими професійними питаннями. А щодо упорядника збірника Тетяни Пантелеймонівни Воробкевич, вона на той час у консерваторії читала у нас, піаністів, лекції з предмету «Методика викладання гри на фортепіано», – згадує виконавиця.

Тож не дивно, що Олеся Яремин радо погодилася на пропозицію виконати весь цикл дитячих п’єс та записати його для мобільного додатку Ukrainian Live Classic.

«Це сонячна музика, проникнута українсько мелодикою і неповторним гуцульським колоритом. Кожна з 11 п’єсок має свій характер і забарвлення. Вони досить прості, але дуже щирі. І це є їхньою родзинкою. А назви в них – просто чудові: «Сонечко», «Червоні ніжки», «Котик-Муркотик», «Пливи, віночку», «Три вітри», «Дві цокотушки», – каже піаністка.

Упорядник збірника зберегла слова хорових пісень. Це дає можливість юним виконавцям краще відчути та уявити собі характер музики, намалювати в голові історію та відтворити її на фортепіано.

П’єси у циклі є різної складності та можуть бути зіграні дітьми різного віку, каже піаністка та викладачка: «Я вважаю, що їх можна грати від другого класу і протягом всього навчання у музичній школі».

«Особисто моя улюблена п’єска у циклі – «Коломийка», мабуть, тому що вона дуже колоритна і запальна», – ділиться виконавиця.

За словами Олесі Яремин, її дуже тішить, що Дитячий альбом Кос-Анатольського відтепер можна послухати у вільному доступі: «Ukrainian Live Classic – це прекрасна можливість для всіх почути, яка українська музика багата, самобутня і просто неперевершена. Нарешті, через стільки років поневірянь і забуття у нас є можливість вільно насолоджуватися її красою і ділитися цим з іншим».

«Сподіваюся, що традиція запису п’єс для дітей буде продовжена. Плекаймо своє», – резюмує свій досвід у проекті піаністка.

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