Україна та кілька держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу долучилися до санкцій проти терористичних організацій. Про це йдеться у повідомленні Європейської Ради.

Відповідне рішення про продовження санкцій ЄС проти «Аль-Каїди» та ІД ухвалили 19 жовтня. Чинні санкції матимуть дію до 31 жовтня 2021 року.

Такі санкції передбачають обмеження в’їзду до країн-членів ЄС учасників терористичних організацій, заборону на торгівлю або постачання їм зброї та товарів військового призначення. Також країни обмежать постачання нафти та надання будь-яких кредитів забороненим організаціям.

Цього року до рішення ЄС долучились країни-кандидати на вступ в Союз (Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія), Боснія і Герцеговина (потенційний кандидат на вступ), країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія та Ліхтенштейн).

Також до санкцій долучились країни, які підписали Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і мають перспективу на членство (Україна, Республіка Молдова, Вірменія та Грузія).