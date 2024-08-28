У Мінфіні пояснили, що ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня

Понад 97% власників українських єврооблігацій загальною вартістю 20,47 млрд підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України. Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів у середу, 28 серпня, це перевищує необхідний поріг у дві третини голосів.

«Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

У Мінфіні пояснили, що реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш як на 8,5 млрд доларів;

зменшення боргових платежів на 11,4 млрд доларів протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд доларів до 2033 року (скорочення на понад 75%);

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

Угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України. Наразі процес реструктуризації переходить до фінального етапу – до фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.

Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд домовився з кредиторами про замороження виплат на суму близько 23 млрд доларів до 1 серпня 2024 року. Україна вела переговори з кредиторами щодо боргу за єврооблігаціями. У разі неуспішного завершення переговорів країні загрожував дефолт.