Уряд України готує угоди про зону вільної торгівлі ще з п'ятьма країнами. Про це на прес-конференції 29 грудня заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, переговори ведуться з Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм.

За його словами, укладення угод про зону вільної торгівлі із зазначеними країнами дозволить розширити експортні можливості України.

Крім цього Петрашко заявив, що до 2021 року Україна планує розпочати переговори про оновлення торговельних угод з Євросоюзом.

Нагадаємо, що 16 грудня Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Великою Британією.

98% українського експорту в Британію не обкладатиметься митом. Починаючи з 2023 року, 100% промислової та сільськогосподарської продукції України будуть звільнені від сплати ввізного мита.