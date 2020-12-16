Верховна Рада України на своєму засіданні у середу 16 грудня підтримала ратифікацію «Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Вона замінить Угоду про асоціацію після Brexit. Документ підтримали 303 народні депутати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ратифікацію угоди «без перебільшення історичним моментом». Він пояснює, що створення зони вільної торгівлі сприятиме виходу українських компаній на ринок Великої Британії. Угода також посилює політичне партнерство двох держав і виводить на новий рівень стратегічне партнерство у протидії російській агресії, каже Кулеба.

«98% українського експорту не обкладатиметься митом. Починаючи з 2023 року, 100% промислової та сільськогосподарської продукції України будуть звільнені від сплати ввізного мита», - розповів міністр якого цитує МЗС.

Кулеба додає, що угода передбачає регулярний обмін із важливих питань між Лондоном та Києвом і започатковує спеціальні інституційні механізми: Діалог стратегічного партнерства та Торговельний комітет.

Також передбачений розвиток міграційного діалогу, який має спростити умови поїздок українців до Великої Британії.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Качки, нині уряд докладає зусиль, щоб угода запрацювала з 1 січня. Він відзначив також економічні плюси для України.

«Це угода про українські колеса лондонського метро, український металопрокат у сучасній архітектурі Сполученого Королівства, українські ялинкові прикраси на шотландських ялинках, український мед до пудингів, кетчуп з української пасти до fish&chips і, звісно ж, про українську курку, грильовану на ямайський смак на Notting Hill Carnival, і багато чого ще українського в магічній культурі Union Jack», – розповів чиновник на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що угоду підписали 8 жовтня 2020 року в Лондоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

До слова, 1 лютого Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії перестало бути членом Європейського Союзу.