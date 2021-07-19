Лідери країн заявили, що європейська інтеграція не має альтернативи

У понеділок, 19 липня, президенти України, Грузії і Молдови під час зустрічі в Батумі підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції. Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Вступ до Європейського Союзу – це мета, яка об’єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір. Ми вже досягли значного прогресу у відносинах з Європейським Союзом. Підтримані міцною волею наших народів стати частиною європейської сім'ї, ми єдині у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС наших трьох держав», – відзначено в документі.

Лідери трьох країн наголосили, що відносини між асоційованими партнерами та Європейським Союзом базуються на спільних цінностях, на яких побудований ЄС, – демократії, повазі до прав людини та основних свобод та верховенстві права.

Декларація зафіксувала, що Україна, Грузія і Молдова залишаються відданими дотриманню цих цінностей та просуванню їх у відносинах на міжнародній арені.

Голови держав підтвердили непохитну відданість продовженню процесу інтеграції до ЄС шляхом всеохоплюючих реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права Євросоюзу.

При цьому зауважено, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Європейським Союзом.

«Надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та більш широких реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу», – заявили очільники України, Молдови та Грузії.

Крім того, Саломе Зурабішвілі, Мая Санду та Володимир Зеленський попередили ЄС про загрозу, яку несе регіону окупація Абхазії та Південної Осетії, війна на сході України, окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністров’ї.

Підписанти документу також заявили, що усвідомлюють той факт, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Молдови становлять серйозну загрозу для регіону і Європи в цілому. Водночас вони висловили готовність опрацювати разом з ЄС шляхи мирного врегулювання конфліктів та забезпечити довготривалий мир, стабільність та безпеку в регіоні, в тому числі шляхом посилення ролі та залучення ЄС.

Детальніше з текстом декларації можна ознайомитись перейшовши за посиланням.