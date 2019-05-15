Україна хоче переглянути угоду про асоціацію з Євросоюзом

Україна в 2020 році запропонує Європейському Союзу перегляд Угоди про асоціацію. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу, передає «РБК-Україна».

За її словами, до 2020 року є можливість говорити про перегляд Угоди.

«У 2020 році, через п'ять років після введення Угоди про асоціацію в дію, є можливість говорити про перегляд. Звичайно, нам потрібно буде працювати з колегами з різних міністерств, щоб запропонувати наше бачення перегляду», - сказала вона, додавши, що в даний час «змінилася структура економіки в порівнянні з тим часом, коли ми проводили первинні консультації».

За її словами, Київ буде пропонувати перегляд «на основі національного інтересу, а також того, як розвивається ринок і право ЄС».