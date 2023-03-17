Україна збирається побудувати до 20 малих модульних реакторів замість зруйнованих під час війни теплових енергоблоків. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

«Це найкраща опція для заміни теплової генерації. Ми будемо рухатися в рамках "зеленого переходу" за технологією ММР, це найкраща технологія», – сказав він під час візиту на одну з енергокомпаній, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Водночас, як зазначив президент «Енергоатому» Петро Котін, ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів. Зокрема, «Енергоатом» наразі співпрацює в цьому напрямку з американськими компаніями Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і Holtec International, британською Rolls-Royce і ще з кількома компаніями, з якими підписано відповідні меморандуми.

«По-перше, йдеться про зменшення викидів в атмосферу. По-друге, про те, що теплові станції настільки зараз пошкоджені, що міністерство не вважає можливим їх відновити», – сказав президент «Енергоатому» в інтерв’ю BBC.

Малі модульні реактори – новітня технологія, яка розглядається як можлива альтернатива для традиційних великих АЕС. Вони проектуються меншими за потужністю (до 300 МВт), тому їм потрібна буде вдесятеро менша площа. Вони складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах та збиратися в місці розташування.

Реактори хочуть будувати на місці старих вугільних енергоблоків. За словами Котіна, це дозволить за потреби розбивати енергосистему на маленькі ділянки споживання і виробництва електроенергії. Тоді у разі пошкодження центральної енергосистеми її можна буде поділяти на «острови», і мала генерація забезпечуватиме споживання в цьому районі.

За його словами, будівництво ММР – це перспектива 2028-2030 років.