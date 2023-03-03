Денис Шмигаль дав прес-конференцію, присвячену трьом рокам діяльності його уряду

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Про це в п’ятницю, 3 березня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій підсумкам трирічної роботи уряду.

«Росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії. Значна частина з них зазнала руйнувань. Тому плануємо реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак. Відповідні проекти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону», – сказав він.

Голова уряду наголосив, що подбають і про безпеку електростанцій.

«На них вже є системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це дало змогу цієї зими захистити їх від російських терористів», – заявив прем’єр-міністр.

Говорячи про фізичний захист енергооб’єктів, Шмигаль уточнив, що йдеться як про бетонні накриття, так і про підземні заглиблення на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», під час вступного слова до прес-конференції Шмигаль зазначив, що на наступний опалювальний сезон рівень фізичного захисту енергооб'єктів буде зовсім іншим, ніж був на жовтень 2022 року.