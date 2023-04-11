Канада та Україна розширюють угоду про вільну торгівлю

Україна та Канада досягли домовленості щодо розширення угоди про вільну торгівлю. Про це 11 квітня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми досягли остаточної домовленості та підписали спільну декларацію про модернізацію угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Зокрема, ми погодили 18 розділів, 10 з яких були абсолютно новими. Це торгівля та послуги, фінанси, інвестиції, торгівля та гендерна рівність, які стосуються корінних народів, регуляторна політика, підтримка малого та середнього бізнесу», – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, очікується, що модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриває нові економічні можливості для підприємств. Вона, зокрема, передбачає:

найсучасніший режим лібералізації ринків послуг і здійснення інвестицій і принцип роботи «дозволено все, що не заборонено». Всі заборони й винятки ретельно визначені та регулюються статтями угоди;

оновлення розділу про цифрову торгівлю, свободу транскордонної передачі інформації, свободу вибору місця розташування обладнання, свободу вихідного коду;

український бізнес зможе експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю.

До слова, Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати імпортні мита на більшість товарних позицій.