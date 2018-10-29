Україна і Казахстан підписали договір про екстрадицію

Україна і Казахстан співпрацюватимуть також у попередженні та розслідуванні злочинів і здійсненні заходів з конфіскації доходів.

СуспільствоЮрій Братюк, 29 жовтня2800

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У понеділок, 29 жовтня, Україна та Казахстан підписали угоди про екстрадицію та правову допомогу у кримінальних справах. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту України.

У відомстві розповіли, що угоди уклали в рамках зустрічі міністра юстиції Павла Петренка з генеральним прокурором республіки Кайратом Кожамжаровим.

«Завдяки підписаним документам правопорушник не зможе переховуватись у жодній з наших країн. Ми забезпечили підґрунтя для ефективної співпраці правоохоронних органів обох держав у рамках розслідування кримінальних справ», - підкреслив очільник Мін’юсту.

Основною метою укладення договорів є створення умов для взаємодії судів, органів прокуратури та інших компетентних органів щодо попередження та розслідування злочинів, а також здійснення заходів з конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. Політики також обговорили реформування прокуратури в Україні та Казахстані, створення антикорупційних органів та реформування пенітенціарної системи.

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