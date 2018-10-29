Україна і Сінгапур співпрацюватимуть у сфері кібербезпеки

У понеділок, 29 жовтня, міністри внутрішніх справ України та Сінгапуру Арсен Аваков і Касівісванатхан Шанмугам під час офіційної зустрічі домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції.

Про це повідомляє прес-служба МВС. У відомстві розповіли, що співпраця розповсюджуватиметься не тільки на протидію кіберзлочинам, а й на обмін досвідом у сфері боротьби з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю і торгівлею людьми.

«Відносно гібридних загроз, ми бачимо, що для вас протидіяти їм так само важливо, як боротися зі злочинами в кіберпросторі. В цьому Україна має великий досвід і ми готові ділитися інформацією. Нам, в свою чергу, цікаво, як ви відповідаєте на виклик злочинного використання криптовалют. І нас цікавить досвід Сінгапуру у боротьбі з такими фінансовими шахрайствами», - сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, що 23 жовтня представники правоохоронних органів України та Австралії домовилися про співпрацю у сфері протидії кіберзагрозам і тероризму.