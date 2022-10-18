Україна в вівторок, 18 жовтня, отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Ці кошти є першою частиною пакета в розмірі 5 млрд євро», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

18 травня Європейська комісія анонсувала виділення 9 млрд євро на макрофінансову підтримку України у 2022 році, але з них перерахували тільки 1 млрд.

20 вересня Рада ЄС схвалила виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Отримані 18 жовтня 2 млрд євро – перший транш з цієї суми. Ще 2,5 млрд євро очікуються у листопаді, 500 млн – у грудні.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США вимагають від своїх європейських партнерів збільшити фінансову допомогу Україні.