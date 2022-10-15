Напруженість між США та їхніми союзниками зростає через погіршення стану економіки України, оскільки американські офіційні особи все частіше підштовхують ЄС до збільшення фінансової допомоги країні. Про це йдеться в статті американської газети The Washington Post, опублікованій у суботу, 15 жовтня.

Цього тижня кілька разів під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністр фінансів Джанет Йеллен закликала своїх міжнародних колег прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які надходять до України.

Нові прогнози Світового банку, опубліковані минулого тижня, передбачають, що економіка України скоротиться на 35 відсотків цього року, а фінансові чиновники країни кажуть, що інфляція може досягти 40% на початку наступного року, що близьке до гіперінфляції.

Попри те, що ситуація на полі бою змінилася на користь України, національний експорт різко впав, податкові надходження скоротилися, мільйони людей поїхали за кордон, а російські атаки знищили найважливішу інфраструктуру, включаючи електромережу. Міжнародної допомоги виявилося недостатньо, щоб заповнити цю прогалину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує екстреної економічної допомоги на суму до 38 млрд доларів лише для бюджету наступного року. Ця сума не включає додаткові 350 млрд доларів, які, за оцінкою Світового банку, будуть потрібні для довгострокового відновлення України після закінчення війни.

Сполучені Штати надали Україні економічну допомогу у розмірі 8,5 млрд доларів і до кінця року виплатять ще 4,5 млрд, тоді як офіційні особи США кажуть, що Європейський союз пообіцяв виділити 11 млрд євро, але виділив лише кредити на суму близько 3 млрд.

Як українські, так і американські офіційні особи намагаються не викликати ворожість своїх європейських союзників різкими публічними осудами, але все-таки висловлюють свою думку про те, що комісія працює надто повільно.

Європейська комісія також обіцяє виділити 10,2 млрд євро на екстрену економічну допомогу Україні до кінця року, без урахування військової допомоги. Хоча переважна більшість допомоги надається у вигляді кредитів, а не грантів, ці кредити надаються на дуже сприятливих умовах для позичальників.