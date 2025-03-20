Це вже другий транш макрофінансової допомоги для України

У четвер, 20 березня, Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Транш забезпечений доходами із заморожених російських активів. За словами Дениса Шмигаля, Україна спрямує ці кошти на пріоритетні видатки держбюджету.

«Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України», – повідомив він.

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала вже 4 млрд євро. 13 березня свій перший транш у розмірі 1,7 млрд доларів (понад 1,5 млрд євро) переказала Україні Канада, яка зобов’язалася надати понад 3 млрд євро в межах програми.

Зазначимо, механізм ERA передбачає виділення до 50 млрд доларів кредитних коштів для України. Кредит будуть погашати та обслуговувати коштом майбутніх прибутків з російських заморожених активів.