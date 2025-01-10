ЄС надаватиме кредитні виплати до кінця 2025 року

Країни G7 здійснили переказ першого траншу кредитних коштів для України в розмірі 3 млрд євро. Кредит покриватимуть коштом заморожених російських активів у світі, повідомила 10 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Через майже три роки загарбницької війни з боку Росії Україна може продовжувати розраховувати на своїх друзів і партнерів. Дати Україні фінансову силу продовжувати боротьбу за свою свободу – і перемогти», – сказала фон дер Ляєн.

Перший транш відбувся в межах узгодженого кредиту на 50 млрд доларів для України, внески в який наразі домовилися зробити тільки країни G7 – США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

За даними міністерства фінансів, кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В межах програми Євросоюз зобов’язався надати Україні 18,1 млрд євро.

«Заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Євросоюз зобов’язався щомісяця виділяти Україні 1,5 млрд євро із заморожених російських активів. Допомога, яка надходить від російських активів, також може бути використана у військових цілях.