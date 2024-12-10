Мінфін США повідомив про надання Україні позики на 20 млрд доларів

Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні позики на 20 млрд доларів. Кредит гаситимуть коштом заморожених російських активів. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив мінфін США.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці гроші – частина погодженого країнами G7 кредиту для України на загальну суму 50 млрд доларів. Погашення позики відбуватиметься коштом заморожених активів Росії. Гроші надійдуть до фонду Світового банку, через який вони стануть доступними для України.

«Ця підтримка є вагомим внеском у стійкість України в боротьбі з викликами, що спричинила повномасштабна війна Росії. Ми примусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна — повна конфіскація всіх суверенних активів Росії на користь України», – наголосив Денис Шмигаль.

У міністерстві фінансів США зазначили, що підтримка України важлива для її обороноздатності. Там також наголосили, що якщо Україна не зупинить Росію, то російський диктатор Владімір Путін «поставить під загрозу безпеку союзників по НАТО в Європі».

«Постійна підтримка України перед лицем російської агресії демонструє рішучість Сполучених Штатів і наших партнерів захистити демократію від войовничих авторитарних режимів, захистити глобальну економіку та зміцнити нашу колективну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня лідери країна G7 повідомили, що досягли згоди щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії. Повідомлялось, що виплати планували розпочати до кінця 2024 року.