В Україну доставили 10 тисяч доз вакцини Jynneos проти віспи мавп. Щепити людей, які належать до груп ризику, будуть безкоштовно. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Jynneos – це жива вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп. Призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження», – наголошують у відомстві.

Вакцину передало Україні Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA). Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені.

У МОЗ пишуть, що повний курс складається із двох доз з інтервалом у 28 днів. Людям, які уже були щеплені проти натуральної віспи, також можуть вакцинуватися проти мавпячої віспи, якщо з того часу минуло понад 10 років.

Вакцинація рекомендована медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження, та людям, які мають високий ризик інфікування. МОЗ розподілить та направить вакцину до регіонів, відповідно до потреб кожної області.

Нагадаємо, віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. До основних симптомів віспи мавп належать: гарячка, головний біль, міалгія (біль у м'язах), біль у спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладення носа, кашель, висип у вигляді пухирців. Іноді спочатку може з’явитися висип, а потім – інші симптоми, деякі хворі можуть мати лише висип.

Зазвичай використовують симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне), захворювання триває від двох до чотирьох тижнів. При складніших випадках хвороба може мати серйозні наслідки, а хворий – потребувати госпіталізації. У групі підвищеного ризику є вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

До 2022 року віспу мавп фіксували у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж понад половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку. У кінці липня у Бразилії та Іспанії зафіксували перші смерті від мавпячої віспи.