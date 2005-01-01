Україна отримала від НАТО зброї на $45 млн

У поточному році Україна отримала від партнерів летальної зброї та інших військових засобів на суму понад 45 млн доларів. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Валентин Левчик, повідомляє в четвер, 31 травня, УНІАН.

Відзначається, що зброю і військові засоби надали США, Литва, Великобританія і Канада.

«У цьому році ми отримали вже матеріально-технічну допомогу на суму понад 45 млн доларів, серед яких понад 44 млн доларів - це технічна допомога: протитанкові ракетні комплекси, станції контрбатарейної боротьби, прилади нічного бачення й інше і близько $500 тис. гуманітарної допомоги - це інші товари військового призначення», – сказав Левчик.

За його словами, протягом 2014 - 2018 років ЗСУ отримали допомогу у вигляді матеріальних засобів від 20 країн світу.

«Технічна допомога: прилади нічного бачення, засоби зв'язку, техніка для розмінування, автомобільна техніка, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, протитанкове озброєння і інше - на суму понад 292 млн доларів, а також медичне та тилове майно на суму близько 56 млн доларів», – розповів Левчик.

Як інформував ZAXID.NET, 30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

22 травня вперше в Україні відбулися випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.