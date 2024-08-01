Україна отримає від США грант на майже 3,9 млрд доларів
Основну частину грошей скерують на зарплати для вчителів, рятувальників та держслужбовців
Найближчим часом до державного бюджету України надійде грант від США обсягом майже 3,9 млрд доларів. Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів 1 серпня.
Виділені гроші спрямують на зарплати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів. А також на підтримку першочергових соціальних видатків – виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.
В уряді повідомили, що це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на цей рік сягає 7,8 млрд доларів.
Кошти надійдуть через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). За даними міністерства, через PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили майже 30 млрд доларів з яких понад 80% – кошти від Сполучених Штатів.