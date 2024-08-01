Це перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році

Найближчим часом до державного бюджету України надійде грант від США обсягом майже 3,9 млрд доларів. Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів 1 серпня.

Виділені гроші спрямують на зарплати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів. А також на підтримку першочергових соціальних видатків – виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.

В уряді повідомили, що це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на цей рік сягає 7,8 млрд доларів.

Кошти надійдуть через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). За даними міністерства, через PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили майже 30 млрд доларів з яких понад 80% – кошти від Сполучених Штатів.