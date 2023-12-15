Кошти підуть на виплати пенсій, зарплат для вчителів та підтримку внутрішніх переселенців

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів на пріоритетні виплати. Про це повідомив у п’ятницю, 15 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF)», – повідомив Денис Шмигаль.

Кошти, надані Світовим банком, будуть спрямовані на виплати пенсій та зарплат вчителів. Також частина коштів піде не виплати внутрішньо переміщеним особам та на інші пріоритетні видатки державного бюджету.

Прем’єр-міністр підкреслив, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає Україні можливість забезпечувати макрофінансову стабільність та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби Сил оборони у боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, напередодні Міжнародний валютний фонд переказав Україні черговий транш на суму приблизно 900 млн доларів у межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Це вже третій транш у межах фінансування. Відтак, до України вже надійшло близько 4,5 млрд доларів з передбачених МВФ 15,6 млрд доларів.