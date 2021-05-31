Авіарейси здійснюватиме лоукостер Flynas

Україна отримає регулярне пряме авіасполучення з Саудівською Аравією. Рейси здійснюватиме лоукост-авіакомпанія Саудівської Аравії Flynas. Раніше для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул (Туреччина), Доху (Катар) або Дубай (Об’єднані Арабські Емірати).

Про те, що Україна матиме пряме авіасполучення з Саудівською Аравією, повідомило Міністерство інфраструктури. Відповідну угоду було досягнуто в понеділок, 31 травня.

Flynas – провідний лоукостер Саудівської Аравії, із парком у 30 літаків. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками. Щороку протягом останніх 5 років Flynas визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу. Нещодавно авіаперевізник уклав угоду з Airbus про придбання 120 нових літаків загальною вартістю 8,6 млрд доларів, розповіли у Мінінфраструктури.

Наразі точної дати початку прямого авіасполучення між Україною і Саудівською Аравією немає.