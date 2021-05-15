З початку року українськими авіакомпаніями виконано майже 15 тис. комерційних рейсів

У січні – квітні 2021 року пасажиропотік українських аеропортів скоротився порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,2% і становив 1632,9 тис. пасажирів, міжнародних – на 15,2% та склали 1484,9 тис. пасажирів. Про це повідомили в Державній Авіаційній службі.

«Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 33,2% та становили 2695,5 тис. пасажирів, у міжнародному сполученні – на 34,2% та становили 2394,6 тис. пасажирів», – зазначається у повідомленні.

Упродовж січня – квітня 2021 року українськими авіакомпаніями виконано 14900 комерційних рейсів, це скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 11,8%,міжнародних – 11700 (скорочення – на 16,4%).