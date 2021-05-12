SkyUp відмовилась літати до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердама та Праги

Державіаслужба України анулювала права лоукостера SkyUp на польоти за маршрутами зі Львова. Авіакомпанія відмовилась від рейсів зі Львова до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердама та Праги.

Як повідомляє Avianews.com, відповідний наказ за зверненням SkyUp Державіаслужба видала 6 травня. Більшість із цих рейсів авіакомпанія ще не анонсувала. Зазвичай авіаперевізники відмовляються від прав на ті маршрути, які вважають не перспективними. Таким чином вони можуть отримати вищі бали при поданні заявки на більш популярні напрямки.

Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Словаччину, Болгарію, ОАЕ, Кіпр, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, а також має внутрішні маршрути Україною. В квітні SkyUp забрав з системи бронювання одразу 15 маршрутів зі Львова та Києва у Європу.

Зазначимо, що загалом Державіаслужба анулювала SkyUp дозволи на виконання 33 рейсів, зокрема п’ять зі Львова, 17 з Києва, чотири з Одеси, три із Запоріжжя та три з Харкова.