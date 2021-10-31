Уряд досі не скасував переведення годинників в Україні

В останню неділю жовтня в Україні відбувся перехід на зимовий час. У ніч на 31 жовтня о 4-й ранку годинники перевели на годину назад.

При переході на стандартний час доба, в яку здійснюється перехід, має не 24 години, а 25, тоді як доба, коли здійснюється перехід на літній час (переведення годинників на годину вперед) має лише 23 години.

Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби. Сезонне переведення годинників обґрунтоване необхідністю подовження світлового дня для економії електроенергії та ресурсів. Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території, а на літній час переходить, щоб робочі години максимально припадали на світлу частину доби.

У СРСР переведення годинників регулярно здійснювалося з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на літній і стандартний час. В Європі на літній та зимовий час переходять усі країни, окрім Росії, Білорусі та Ісландії. Зокрема, Росія відмовилася від переходу на «зимовий час» у лютому 2011 року. Так званий «літній час» закріпили як стандартний, а практику переходу на нього припинили. Відтоді «декретний час» в РФ не застосують.

ЄС у 2019 році скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Однак Єврокомісія досі узгоджує всі питання, пов'язані з потенційними економічними збитками. Але вже цього жовтня ті країни ЄС, що підтримали нове рішення, переведуть годинники востаннє.

У вересні 2011 року й в Україні була спроба відмовитися від переходу на зимовий час, але вже в жовтні відповідне рішення Верховної Ради скасували. Україні повернули «зимовий» (астрономічний) час.

Верховна Рада України у березні поточного року відправила на доопрацювання в комітет законопроект №4201 «Про обчислення часу в Україні», який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні «зимовий» час.

Українці досі не дійшли спільної думки, показує соціологічне опитування Research & Branding Group, проведене у жовтні цього року. 42% схвалюють ідею відмовитись від переведення годинників. Але 17% пропонують відмовитись від літнього часу, а 25% – від зимового. Ще третина опитаних вважають за краще залишити все як є. А 26% досі не визначились, як бути.