Угоду про експорт урану країни підписали у квітні 2023 року

Україна відправила першу партію видобутого урану до Канади. Весь видобутий уран на території України експортуватимуть до Канади, повідомили у п'ятницю, 15 серпня, у прес-службі «Енергоатому».

Партію урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, вже надіслали до Канади. Там українську сировину використовуватимуть для виробництва ядерного палива для АЕС.

«Угода з нашим стратегічним партнером компанією Cameco передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6). Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії Urengo (Велика Британія), а потім – до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива», – повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін.

Угоду про експорт урану до Канади підписали у квітні 2023 року. Петро Котін пояснив, що наразі в Україні недоступні процеси виробництва ядерного палива. Водночас «Енергоатом» працює над створенням відповідних потужностей.

Саме Cameco буде забезпечувати усі потреби «Енергоатома» в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Забезпечувати ресурсами компанія буде з 2024 до 2025 року. Зазначається, що контракт, укладений з компаніями, передбачає можливість забезпечення Запорізької АЕС гексафторидом урану після деокупації.

До слова, 10 вересня на Рівненській АЕС вперше завантажили ядерне паливо компанії Westinghouse. Раніше паливо для українських АЕС виготовляла виключно Росія. Усі чотири АЕС України планують перевести на це паливо до 2024 року.